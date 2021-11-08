На проспекте Строителей в Саратове отключена вода из-за аварии

В Ленинском районе Саратова произошло повреждение водопровода по адресу проспект Строителей, 88. Об этом сообщили в ООО "КВС".

Пока будут идти ремонтные работы, воды не будет у жителей домов по проспекту Строителей - чётная сторона от улицы Чемодурова до Тархова.

Восстановить водоснабжение планируют ориентировочно до 08.00 завтрашнего дня, 9 ноября.

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