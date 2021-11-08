На въезде в Саратовскую область развернули более тонны картофеля из Казахстана

В Озинках, на въезде в Саратовскую область сотрудники Россельхознадзора не пропустили более тонны картофеля из Казахстана, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

2 ноября на трасе Р-208 «Тамбов-Пенза-Саратов-Пристанное-Ершов», на фитосанитарном контрольном посту «Озинки» была остановлена фура со свежим картофелем, капустой и мукой. Общий вес продуктов составил 1,08 тонн. На них не было фитосанитарного сертификата.

Груз было предписано вернуть. Перевозчик был привлечен к административной ответственности.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.