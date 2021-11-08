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Общество8 ноября 2021 20:07

В Кировском районе закрыта на неделю улица Семенова

Источник:kp.ru
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Движение машин в Кировском районе Саратова закрыто на улице Семенова. Перекрытие продлиться неделю, сообщили в мэрии.

Это потребовалось для завершения строительства дороги по этой улице.

Работы продлятся с 8 по 15 ноября, движение автотранспорта закрыто на участках от улицы Семенова до Топольчанской (малая).

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