В Кировском районе закрыта на неделю улица Семенова

Движение машин в Кировском районе Саратова закрыто на улице Семенова. Перекрытие продлиться неделю, сообщили в мэрии.
Это потребовалось для завершения строительства дороги по этой улице.
Работы продлятся с 8 по 15 ноября, движение автотранспорта закрыто на участках от улицы Семенова до Топольчанской (малая).
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