Квартирант в Саратове забил до смерти хозяина сковородой, ножом и вилкой

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове суд рассмотрит дело убийцы, который после преступления пытался поджечь квартиру и едва не задохнулся в дыму сам.

Преступление произошло 23 декабря 2020 года в доме по улице Луговая в Саратове.

Как установили следователи по Кировскому району СУ СКР по Саратовской области, днем 26-летний квартирант из Новобурасского района выпивал вместе с 63-летним хозяином жилья. Возникла ссора, во время которой квартирант схватил сковороду и избил ею собутыльника по голове. Затем он вооружился ножом и не менее трех раз ударил обидчика в область шеи. Несмотря что хозяин упал от полученных ранений на пол, умолодой человек продолжил наносить ему удары ножом в область плеч, груди и живота - следователи насчитали в общей сложности не менее 42 ударов. После этого он он потыкал его вилкой в грудь и живот.

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- Осознав, что хозяин квартиры скончался, квартирант, желая скрыть следы преступления, при помощи зажигалки поджог занавески в гостиной и кухне, а также шкаф в коридоре и тетрадь, находившуюся в гостиной на столе. Стоимость имущества, уничтоженного и поврежденного огнем, оставила 263 078 рублей.

Прибывшие по вызову соседей пожарные, которые локализовали задымление и возгорание, обнаружили на полу в гостиной тело 63-летнего хозяина квартиры. Кроме того, в другой комнате на полу в бессознательном состоянии был обнаружен и квартирант, которого госпитализировали.

Выживший обвиняемый своей вины в убийстве и поджоге не признал. Окончательную точку в деле поставит суд.

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