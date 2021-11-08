В Волжском и Заводском районах Саратова обещают к 13 ноября закончить тротуары

Идет ремонт тротуаров
Сегодня, 8 ноября, на своей странице в Инстаграм Михаил Исаев рассказал, как идет ремонт тротуаров в Волжском и Заводском районах.
По словам руководителей районных администраций, к 13 ноября подрядчики должны покинут объекты.
Волжский район в этом году полностью закончит ремонт тротуаров. Заводскому району предстоит продолжить работы в следующем году. Масштабный ремонт тротуаров начался в 2020 году при поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина.
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