В Саратовской области рецидивист забил до смерти и ограбил 91-летнего старика

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

В суд направлено уголовное дело 47-летнего ранее судимого жителя Лысогорского района, обвиняемый в разбойном нападении и убийстве пожилого односельчанина.

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Саратовской области собраны доказательства вины убийцы.

Как рассказали в СКР, днем 13 апреля 2021 года, пьяный житель села Невежкино Лысогорского района, вооружившись ножом, отправился требовать денег на продолжение пьянки у 91-летнего односельчанина. Получив отказ, стал избивать старика, а когда тот попытался укрыться от него в доме, догнал и кроме ударов ногами и руками добавил не менее 15 ударов ножом в лицо, шею, живот, руки и ноги.

От полученных ран престарелый житель села умер на месте, а грабитель достал из кармана его рубашки 10 000 рублей и ушел. Тело убитого старика на следующий день обнаружил социальный работник.

Обвиняемый признал вину в убийстве, однако, отрицает грабеж.

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