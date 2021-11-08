В Балакове, Саратове, Петровске и Самойловке остались незаконченные объекты благоустройства

Сегодня, 8 ноября, глава Саратовской области Валерий Радаев провел с зампредами и профильными министрами совещание, на котором было объявлено, что благоустройство общественных территорий завершено на 90 процентов. Осталось закончить объекты в Балакове, Саратове, Петровске и Самойловском районе.

На 8 ноября перепись населения прошли 74,7 процента саратовцев. 11 районов завершили ее, еще 26 районов скоро закончат.

Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур составил 3 миллиона 814 тысяч тонн. Озимые культуры посеяны на площади 1,2 млн. га

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