На улице Шелковичная в Саратове прохожие нашли умершую женщину

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Следователи СК устанавливают личность и обстоятельства смерти женщины, тело которой нашли прохожие во Фрунзенском районе недалеко от сздания "Саратовторгтехники".

Прохожие на улице Шелковичная днем 8 ноября заметили женщину, лежащую на тротуаре без признаков жизни. На место вызвали скорую помощь. Медики зафиксировали смерть неизвестной, и вызвали полицию и СКР.

По данным СКР, на теле скончавшейся неподалеку от административного здания женщины пвреждений при внешнем осмотре не выявлено. Личность ее пока устанавливается. Назначено судебно-медицинское исследование.

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