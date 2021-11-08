В двух районах Саратова жители остались без воды

Сегодня, 8 ноября, в двух районах Саратова, Ленинском и Кировском, проходят отключения воды, о чем сообщает ООО «КВС».

В Кировском районе авария произошла на линии водопровода по адресу Тракторная, 17/29. Прекращена до полуночи подача воды для абонентов на улице Тракторная (от Большой Садовой до 2-го Украинского проезда) и Дачная (от Большой Садовой до 2-го Украинского проезда).

Ранее мы сообщали об отключениях воды в Ленинском районе.

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