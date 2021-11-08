Министр Олег Костин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Саратовской области

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин рассказал о стабилизации ситуации с коронавирусом в регионе. Сегодня, 8 ноября, чиновник высказался в своём Instagarm.

- Сейчас ситуация с заболеваемостью начинает стабилизироваться. Работать медикам становится хоть немного, но легче. Сегодня мы прикладываем для этого все усилия. Врачи из поликлиники обходят пациентов с минимальными задержками. Отнеситесь с пониманием - не нужно с температурой 37 вызывать скорую, она может не доехать к тому, кто действительно находится в тяжелом состоянии. Для обеспечения пациентов, которые лечатся на дому закуплены все необходимые препараты, запас их непрерывно пополняется. В поликлиниках расширяются колл-центры, чтобы каждый пациент, нуждающийся в медицинской помощи, мог дозвониться. В открытом доступе по моему поручению размещены мобильные телефоны главных врачей лечебных учреждений, для постоянной связи с населением, - рассказал министр.

Костин также отметил, что и население должно помогать врачам – прививаться, носить маски и соблюдать санитарные нормы.

Напомним, сегодня впервые за долгое время заболеваемость коронавирусом в Саратовской области не побила ежедневный рекорд.

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