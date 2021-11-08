На «Первом канале» вышел сюжет о жительнице Саратова, потерявшей ребенка из-за коронавируса

Пострадавшая в палате

Сегодня, 8 ноября, на «Первом канале» вышел сюжет о регионах, где ситуация с коронавирусом стоит особенно остро. Саратовская область оказалась в их числе.

- Здесь нет больных, которые привились. Мы работаем на тех, кто нас не слышит, — заявил министр здравоохранения региона Олег Костин.

В Красную зону областной клинической больницы Саратова свозят беременных с коронавирусом со всей области. Туда попала и Мария Райкова. Она заболела на 22 неделе. Женщина не прививалась. Болезнь протекает в очень тяжёлой форме: поражение легких достигло 80%. Сохранить беременность не удалось.

- Поднимается температура до 38,5. Пришлось бежать в больницу, но было уже слишком поздно. Ребенка я потеряла, — говорит пациентка.

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