В Саратове осужден мужчина, сломавший нож о тело своей бывшей сожительницы

В Саратове вынесен приговор мужчине, который изрезал ножом бывшую сожительницу и ее мать.

По данным следствия, история началась в ночь с 10 на 11 июня 2020 года в съёмной квартире на улице Расковой. 27-летний молодой человек из ревности избил свою 30-летнюю сожительницу. Он также угрожал ей ножом. Женщина успела дозвониться подруге. Та сразу же приехала, вызвала скорую и полицию. Злоумышленник успел скрыться. Медики доставили потерпевшую в лечебное учреждение.

Спустя месяц, в ночь с 11 на 12 июля 2020 года мужчина, будучи пьяным, решил помириться с сожительницей. Он пришел к ней в квартиру на улице Тульской, где она проживала с матерью. С собой он взял нож.

Женщина заявила, что между ними все кончено. Тогда агрессор набросился на бывшую спутницу с ножом, а затем и на ее 72-летнюю мать. Обе они получили множество ударов. Пожилая женщина упала на пол и потеряла сознание.

Затем злоумышленник вновь напал на бывшую возлюбленную, но выронил нож и пошел на кухню за новым. Пострадавшая успела выбежать в подъезд и позвать на помощь. Нападавший и там не отстал от нее, но сломал нож о тело женщины.

Пострадавшая добежала до ближайшего торгового павильона. Продавец и ее соседи вызвали скорую и полицию. Медики доставили обеих женщин больницу, их удалось спасти.

Спустя четыре злоумышленник был задержан. На суде его приговорили к 9 годам строгого режима.

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