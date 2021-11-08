Роман Бусаргин поручил включить отопление во всем транспорте Саратова

В транспорте включат отопление

Сегодня, 8 ноября, Роман Бусаргин в своем телеграм-канале потребовал включить отопление во всем транспорте Саратова.

Он дал поручение министерству транспорта и дорожного хозяйства области проверить общественный транспорт на наличие отопительных приборов. Перевозчики обязаны обеспечить комфортные условия для пассажиров.

- На этой неделе синоптики прогнозируют отрицательные температуры. Дорожные службы региона должны провести необходимую работу. Особое внимание стоит обратить на мосты и путепроводы, - заявил глава правительства.

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