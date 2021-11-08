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Общество8 ноября 2021 16:39

В Саратове ищут варианты вакцинировать посетителей ТЦ, куда вход без QR-кода запрещен

Работа таких пунктов потеряла смысл
Источник:kp.ru
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Пункты вакцинации в торговых центрах сейчас не могут принимать желающих привиться от коронавируса

Пункты вакцинации в торговых центрах сейчас не могут принимать желающих привиться от коронавируса

Фото: Александр Уриевский

В Правительстве Саратовской области задумались о вариантах работы прививочных пунктов от коронавируса в торговых центрах.

Дело в том, что доступ туда без справки о перенесенном COVID-19 или без QR-кода полученного после вакцинации запрещен. Таким образом наличие таких пунктов теряет смысл.

- Зампреду Правительства Грибову и министру здравоохранения Костину поручено в кратчайшие сроки подготовить предложения для доступа посетителей в пункты вакцинации без прохода в основные помещения ТЦ, - сообщил председатель правительства Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

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