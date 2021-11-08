В Балакове обсуждают повышение тарифов на проезд

По словам главы БМР Сергея Грачева, в Балаковском районе Саратовской области «прорабатывается вопрос» о повышении платы за проезд в общественном транспорте. Напомним, ранее такое решение уже было подтверждено в Саратове и Энгельсе.

Чиновник сообщает, что с такой просьбой к нему обратились перевозчики. Решается вопрос о создании рабочей группы. Принятое решение обещают сразу озвучить.

Напомним, в Саратове стоимость проезда повысят с первого мая 2022 года до 25 рублей за одну поездку при безналичном расчете и до 29 рублей при расчете наличными.

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