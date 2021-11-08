Губернатор Радаев рассказал, какие регионы обогнала Саратовская область по бюджетной обеспеченности

Валерий Радаев

Саратовская область в 2021 году обогнала по уровню бюджетной обеспеченности Волгоградскую, Пензенскую, Тамбовскую, Ростовскую области, Ставропольский край. Регион по этому показателю поднялся на несколько десятков позиций среди субъектов РФ. Еще пять лет назад Саратовская область была на последнем месте.

Об этом заявил губернатор Валерий Радаев.

- Только с увеличением доходной базы можно эффективно реализовывать социальные, инфраструктурные проекты, региональные программы поддержки территорий. И самое важное - формировать бюджет развития.

Еще несколько лет назад об этом даже не приходилось говорить, имея низкие поступления доходов, не было возможности участвовать в федеральных проектах с обязательным софинансированием от региона.

Такую сложную ситуацию мы сумели переломить, планомерно повышая бюджетные доходы. Это позволило приступить к строительству школ, детских садов, спорткомплексов, ремонту дорог, поддержке местных инициатив. … В текущем году в бюджет поступило порядка 72 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов. Это выше, чем в прошлом году, - заявил Радаев.

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