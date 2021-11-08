Водителей Саратовской области предупредили о тумане и гололедице

Замначальника регионального гидрометцентра Светлана Цветайло предупредила автомобилистов Саратовской области об опасности на дорогах.

Из-за низкой облачности ночью, особенно в Правобережье, из-за тумана видимость может ухудшиться до 500-100 метров, временами - до 200, особенно, в Петровском районе. На отдельных участках дорог появится гололедица.

Цветайло вновь напомнила автомобилистам о необходимости как можно скорее «переобуть» свои машины.

Подробный прогноз погоды в Саратовской области на эту неделю читайте тут. К региону подкрадывается зима.

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