Водителей Саратовской области предупредили о тумане и гололедице

Замначальника регионального гидрометцентра Светлана Цветайло предупредила автомобилистов Саратовской области об опасности на дорогах.
Из-за низкой облачности ночью, особенно в Правобережье, из-за тумана видимость может ухудшиться до 500-100 метров, временами - до 200, особенно, в Петровском районе. На отдельных участках дорог появится гололедица.
Цветайло вновь напомнила автомобилистам о необходимости как можно скорее «переобуть» свои машины.
Подробный прогноз погоды в Саратовской области на эту неделю читайте тут. К региону подкрадывается зима.
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