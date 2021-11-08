В гидрометцентре рассказали о наступлении зимы в Саратовской области

Замначальника регионального гидрометцентра Светлана Цветайло рассказала о погоде в Саратовской области на эту неделю. Скоро начнется зима.

- В течение недели нас ждет понижение температурного фона до наиболее характерных для нашей местности и времени года значений. На кануне и сегодня-завтра температура остается выше климатической нормы на 2-5 градусов.

В ближайшие сутки в связи с определенными изменениями поля атмосферного давления на территорию Поволжья, в том числе и в Саратовскую область, поступают холодные воздушные массы. В связи с этим температура понижается.

В ближайшие сутки при прохождении фронта будет преобладать облачная погода, ожидаются осадки - преимущественно в виде дождя, который пройдет этой ночью и продолжится в первой половине завтрашнего дня. Фронт пройдет практически через всю территорию области. В северной части региона возможно выпадение осадков с вкраплениями мокрого снега, - поделилась синоптик.

Ветер западный, северо-западный - от 5 до 10 метров в секунду, в порывах – до 13-16 м/с. Термометры, как днем, так и ночью, покажут от 2 до 7 градусов тепла, в северных районах – около ноля.

Начиная с 10 числа начнется основное понижение температур – ночью обещают от -2 до -7; днем – от -1 до +4. В четверг днём в южный районах будет чуть теплее – 6-8 градусов.

В дальнейшем температурный режим останется достаточно мягким: ночь – от нуля до 5 ниже, день – от нуля по 5 выше.

Начиная с понедельника начнется очередное понижение – и ночью и днем будут преобладать отрицательные температуры. Начинается период «предзимья».

В связи с тем, что почва уже промерзает, особенно остро встает вопрос зимней «переобувки» автомобилей. Напомним, на прошлой неделе Цветайло рекомендовала сменить резину к 10-му числу.

В пятницу и субботу прогнозируют «зарядами» выпадение осадков, но уже в виде снега. Синоптик уточнила, что лежать он не будет, но выпадет в том числе и в Саратове.

- Это будет прозрачный намек на то, что зима не за горами.

В Саратове в ближайшие сутки ночью от +2 до +4, завтра днём – аналогично. В дальнейшем по ночам от -2 до -5, днём – +2-+5.

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