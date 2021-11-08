Выбраны кандидаты на пост главы Краснопартизанского района

Состоялось заседание конкурсной комиссии Краснопартизанского муниципального района

Сегодня, 8 ноября, определились кандидаты на пост главы Краснопартизанского района Саратовской области.

В заседании конкурсной комиссии приняли участие региональный министр по делам территориальных образований Сергей Зюзин, министр образования региона Михаил Орлов, депутаты муниципального Собрания.

На пост главы района претендуют два кандидата: Юрий Бодров и Владимир Рогачев. Они прошли конкурсный отбор и будут рассмотрены районным Собранием. Решение об избрании главы района примут на его следующем заседании, о чем сообщает Министерство по делам территориальных образований области.

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