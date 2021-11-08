Михаил Исаев: здание бывшей гостиницы «Россия» будет восстановлено

Здание бывшей гостиницы "Россия" обещают восстановить

Сегодня, 8 ноября, глава Саратова заверил, что здание бывшей гостиницы «Россия» будет восстановлено. Этим займется межведомственная рабочая группа, в состав которой войдут сотрудники городской администрации, областного управления по охране объектов культурного наследия, научного сообщества.

Сейчас власти ждут официальные заключения о причинах ЧП и фактическом состоянии здания, его несущих конструкций. После этого будет разработан комплекс мероприятий.

- Дом И.И. Зейферт нужно восстановить. Это принципиальная позиция муниципалитета, - заявил глава города.

Напомним, масштабный пожар в здании бывшей гостиницы «Россия» произошел ночью, 4 ноября. Часть памятника архитектуры была утрачена. Сейчас причинами и обстоятельствами произошедшего занимается прокуратура.

Пожар был виден за полгорода

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