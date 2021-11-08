В Саратове 18-летний юноша оставил даму без телефона за 100 тысяч

В Кировском районе Саратова 30-летняя женщина пострадала от непорядочности нового знакомого. 18-летний юноша украл у нее телефон за сто тысяч рублей.

Женщина обратилась в полицию и рассказала, что познакомилась с парнем в одном из развлекательных заведений и они пошли гулять по городу. В какой-то момент молодой человек попросил у нее телефон, чтобы вызвать такси, и сбежал. Правоохранители возбудили дело о краже.

Вскоре 18-летнний саратовец был задержан и сознался в содеянном. Телефон вернули владелице, о чем сообщает ГУ МВД региона.

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