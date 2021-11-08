На пост главы Саратова выдвинуты 4 кандидата

На сегодня, 8 ноября, на пост главы Саратова пока претендуют 4 кандидата. Прием документов от желающих принять участие в конкурсе продолжается.

Документы на участие в конкурсе можно подать по 11 ноября включительно в городской Думе. На сегодняшний день заявки на подали четверо саратовцев: Роман Антонов, Владимир Бьятенко, Павел Галактионов и Илья Чиричкин.

Напомним, в конкурсе могут участвовать граждане России старше 21 года и не имеющие «ограничений для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления». Документы принимаются с 20 октября по 11 ноября 2021 года в кабинете № 233 Саратовской городской Думы (ул. Первомайская, 76) с 9:00 часов до 18:00 по будням.

Контактный телефон: 8 (8452) 27-98-66.

После окончания приема документов они будут рассмотрены конкурсной комиссией.

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