В Аркадаке скончался мальчик, которого ударило током на железнодорожном вагоне

Фото: СУ СК по Саратовской области

Сегодня ночью, 8 ноября, скончался второй ребенок, пострадавший от электрического тока в Аркадакском районе Саратовской области.

Напомним, трагедия произошла вчера в 14:12 на станции Летяжевка. Двое детей, 11-летняя девочка и 13-летний мальчик, залезли на вагон грузового поезда. Там мальчика ударило током. Сестра пыталась спасти брата, однако погибла на месте.

Около 3:00 скончался пострадавший ребенок. Мальчик поступил в больницу в критическом состоянии, ожоги составляли 95% тела. Ребенок был нетранспортабелен. Врачи боролись за его жизнь до последнего, но пострадавший умер.

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