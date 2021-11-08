Замена бордюров в Саратове продолжает создавать сложности для горожан

Почему бордюры нельзя установить нормально сразу - саратовцы задают этот вопрос не в первый раз

К понедельнику, 8 ноября в Саратове подрядчики завершил основной ремонт на семи участках городских дорог:

- ул. Рижская от ул. Академика до ул. Блинова,

- ул. Горького от ул. Московская до ул. Кутякова,

- ул. Шевченко от ул. Рахова до ул. Горького,

- ул. Автомобильная от ул. Исаева до д. № 42 по ул. Автомобильная,

- ул. Крылова от ул. Панфилова до ул. Гвардейская,

- ул. Таганрогская от ул. Камская до ул. Малая Елшанская,

- ул. Дружбы.

Пока далеки от завершения работы в Рабочем переулке, на улицах Луговая, 10-й Шелковичный проезд, 11-й Шелковичный проезд, Ангарская, Дружная, Порядковая, Операторская, Авиационная, Амурская, Промышленная, во 2-м Вольском проезде, и на улице Офицерская.

На Офицерской, как сообщили в редакцию «КП-Саратов» очевидцы, установку новых бордюров провели таким образом, что перекрыли подъезд машин к расположенному здесь офисному центру и типографии. Вдоль всего нового бордюра с обеих сторон оставлены глубокие траншеи, непреодолимые для обычного легкового транспорта.

Таки образом установку бордюров в Саратове подрядчики проводят далеко не в первый раз.

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