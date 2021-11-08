В Саратовской области правительство увеличивает поставки кислорода в больницах

Заседание правительства

Сегодня, 8 ноября, в своем телеграм-канале Роман Бусаргин рассказал о том, как продвигается работа в здравоохранении Саратовской области.

На прошлой неделе из резервного фонда Правительства области поступило более 67 млн рублей на подведение кислородных станций для медучреждений, а также на закупку ПЦР-тестов. Министерству здравоохранения поручено разработать предложения по переходу с баллонного кислорода на станции в больницах и по увеличению мощности ПЦР-лабораторий.

С 8 ноября на территории области действуют новые ограничения, поэтому решено было более часто проводить проверки соблюдения масочного режима совместно с правоохранительными органами.

Рассмотрены жалобы жителей региона на работу колл-центров. Иногда горожанам приходится ждать по 5 минут, трудно дозвониться до поликлиники с первого раза. Министру по делам территориальных образований Сергею Зюзину поручено проверить работу телефонов в каждом районе. Необходимо прозвонить все учреждения и зафиксировать время ожидания ответа. При необходимости решено увеличить количество сотрудников в колл-центрах.

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