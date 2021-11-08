Володин предложил саратовским властям «победить в первую очередь себя» и помочь обманутым дольщикам

ЖК Пляж в Энгельсе Фото: Александр Уриевский

Спикер ГД в канале своих сторонников в телеграме "Володин.Саратов" рассказал, что собраны необходимые документы по проблемному жилому комплексу «Пляж» в Энгельсе. 11 ноября планируется обсуждение решения этого вопроса в Фонде защиты прав граждан – участников долевого строительства. Приоритетной рассматривается достройка.

Ситуация с ЖК «Победа» остается непростой. До сих пор не сданы документы 230 дольщиков. Володин призвал вмешаться в эту ситуацию не только региональное правительство, мэрию, но и контрольно-надзорные органы.

- Хочу обратиться в этой связи и к Правительству Саратовской области, и к мэрии города Саратова, и к правоохранительным органам. В конце концов, сделайте все для того, чтобы необходимый пакет документов был собран и представлен в фонд оказания помощи обманутым дольщикам. Люди много лет ждали. Решения сейчас достигнуты и могут быть приняты буквально в течение ближайшего времени. Почему идет волокита, почему не подаются необходимые документы? ... У нас с вами фактически остается последний жилой комплекс «Победа» – победите в первую очередь себя, наведите порядок, помогите людям, - предложил Володин.

Есть вероятность, что «недобросовестные застройщики через разные схемы пытаются поучаствовать в выделении средств», так как ряд квартир был оформлен на коммерческие организации.

- Если среди этих 230 вымышленные фамилии, это один разговор. А если здесь люди, которые по какой-то причине документы не предоставили, надо их защитить и как можно быстрее сдать документы, – сказал Вячеслав Володин.

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