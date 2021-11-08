Валерий Радаев утратил позиции в рейтинге глав регионов

Валерий Радаев утратил позиции в федеральном рейтинге глав регионов. Таковы данные Фонда развития общественных связей «Петербургская политика».

За 1 - 7 ноября 2021 года Валерий Радаев занимает 17 место из 40. Рейтинг составлен на основе анализа инициатив глав регионов, а также их самых резонансных заявлений и высказываний.

На этой неделе Радаев отметился тем, что признал позднее выявление случаев заболевания коронавирусом и потребовал перестраивать алгоритмы ведения больных, внедрять экспресс-тесты в отдаленных районах. Неделей ранее он привлек к себе внимание заявлением о прекращении полномочий и занял 4 строчку.

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