Валерий Радаев утратил позиции в рейтинге глав регионов

Валерий Радаев утратил позиции в федеральном рейтинге глав регионов. Таковы данные Фонда развития общественных связей «Петербургская политика».
За 1 - 7 ноября 2021 года Валерий Радаев занимает 17 место из 40. Рейтинг составлен на основе анализа инициатив глав регионов, а также их самых резонансных заявлений и высказываний.
На этой неделе Радаев отметился тем, что признал позднее выявление случаев заболевания коронавирусом и потребовал перестраивать алгоритмы ведения больных, внедрять экспресс-тесты в отдаленных районах. Неделей ранее он привлек к себе внимание заявлением о прекращении полномочий и занял 4 строчку.
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