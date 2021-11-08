Сергей Наумов выбыл из списка популярных глав ВУЗов. Такие данные предоставляет Фонд развития общественных связей «Петербургская политика».

Сергей Наумов, ректор Саратовского государственного технического университета имени Гагарина, не попал в рейтинг 50 самых часто упоминаемых в СМИ ректоров российских вузов за сентябрь 2021 года. В прошлом месяце он находился там на 17 позиции.

Следует отметить, что Наумов был единственным представителем региона в списке. Сейчас рейтинг возглавляет Сергей Тарасов, глава Российского государственного педагогического университета имени Герцена.

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