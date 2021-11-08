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Общество8 ноября 2021 11:45

В Саратове предприятие-банкрот задолжало сотрудникам 10 миллионов

Наталия Калинина
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Предприятие-банкрот задолжало сотрудникам 10 миллионов. Потребовалось вмешательство прокуратуры, чтобы задолженность была выплачена.

ООО «Участок механизации» было признано банкротом. Предприятие было должно 128 работниками более 10 миллионов рублей. Руководитель предприятия неоднократно привлекался к административной ответственности, ему вносилось представление.

После признания организации банкротом выяснилось, что ранее отстраненный конкурсный управляющий не передал новому бухгалтерские документы, штампы и печати. На него завели дело об административном правонарушении и дисквалифицировали на 6 месяцев.

После этого задолженность по заработной плате была погашена.

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