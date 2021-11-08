Троллейбус Саратов-Энгельс прекратил движение

Сегодня, 8 ноября, в Саратове было прервано движение трех троллейбусных маршрутом, о чем сообщает группа ВКонтакте, посвященная городскому электротранспорту.

В 12:05 встали троллейбусы, следующие по маршрутам № 5, 5а, 109. Это произошло около остановки «Ул. Чапаева». Теперь они не идут в сторону ЦКР и ж/д вокзала.

Причина сбоя пока не сообщается.

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