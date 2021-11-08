Подавляющее большинство россиян не верит оправданиям Рашкина после истории с незаконной охотой

Валерий Рашкин на месте задержания

ВЦИОМ опубликовал итоги опроса россиян по ситуации с убитым лосем и депутатом Валерием Рашкиным.

Более половины россиян (56%, а также 62-71% среди граждан старшего поколения) слышали, что недавно депутата Валерия Рашкина задержали в Саратовской области, с разделанной тушей лося в машине. Кроме того, что депутата Госдумы подозревают в незаконной охоте, Рашкин отказался от медосвидетельствования.Не слышали об этой истории 44% опрошенных.

- Среди тех, кто слышал историю, 72% полагают, что Валерий Рашкин действительно занимался незаконной охотой, а также мог находиться за рулем в состоянии опьянения. 11% убеждены, что Валерий Рашкин не виновен ни в чем из перечисленного, это провокация, а 17% затруднились ответить, - подсчитали специалисты ВЦИОМ.

Сам Рашкин заявляет, что никого не убивал, а нашел тело убитого лося и вез его сдавать в полицию. Среди тех, кто слышал эту версию событий, 83% склонны не верить ей, 9% скорее верят ей, а 8% затруднились ответить.

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