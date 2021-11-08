Жительницу Энгельса не пустили на открытые слушания по бюджету

Сегодня, 8 ноября, жительница Энгельса пожаловалась, что ее не пустили на слушания по бюджету района. Они должны быть открытыми, но горожанке помешало отсутствие Qr-кода.

В группе «Мой Энгельс» ВКонтакте Ирина Студенская пожаловались, что без подтверждения прививки ее не пустили на открытое заседание в администрации Энгельсского района.

- В комитете финансов сказали, что достаточно одной прививки. Надо просто принести документ. У меня вторая прививка назначена на 19 число. Ее нельзя сделать раньше. Я принесла соответствующий документ, но меня не пустили в кабинет. Документ даже смотреть не стали. Теперь мой вопрос не занесут в протокол. Разве можно считать такие публичные слушания полноценными и открытыми? – негодует горожанка.

Между тем, возможность задать свой вопрос у нее все еще есть. Публичные слушания проекта бюджета Энгельсского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов состоятся завтра, 9 ноября, в 10:00 по адресу: Энгельс, площадь Ленина, дом 30.

Замечания и предложения в письменной форме можно направить организатору до 9 ноября с 9:00 до 17:00 в комитет финансов администрации Энгельсского района по адресу komfin-engels@mail.ru. На сайте администрации можно скачать проект бюджета.

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