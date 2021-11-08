Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 ноября 2021 11:06

На «Кумысной поляне» появится городское лесничество

Особая охрана парка продолжится
Наталия Калинина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Особая охрана "Кумысной поляны" сохранится

Особая охрана "Кумысной поляны" сохранится

Парк «Кумысная поляна» будет передан в муниципальную собственность. С 1 января 2022 года органы местного самоуправления получат полномочия для таких решений.

- При передаче земельного участка статус природного парка изменится на памятник природы регионального значения. Однако его площадь меньше не станет. Она, возможно, еще и возрастет. Сохранится и режим особой охраны, так как памятник природы может располагаться и на муниципальных землях, - сообщил министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.

Контроль и экологический надзор за памятником природы «Кумысная поляна» остаются за сотрудниками министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.