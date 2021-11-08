На «Кумысной поляне» появится городское лесничество

Особая охрана "Кумысной поляны" сохранится

Парк «Кумысная поляна» будет передан в муниципальную собственность. С 1 января 2022 года органы местного самоуправления получат полномочия для таких решений.

- При передаче земельного участка статус природного парка изменится на памятник природы регионального значения. Однако его площадь меньше не станет. Она, возможно, еще и возрастет. Сохранится и режим особой охраны, так как памятник природы может располагаться и на муниципальных землях, - сообщил министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.

Контроль и экологический надзор за памятником природы «Кумысная поляна» остаются за сотрудниками министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области.

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