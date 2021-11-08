В Саратове нет закрытых из-за коронавируса детсадов и школ

По данным на 8 ноября в связи с выявленными случаями коронавируса инфекцией полностью и частично закрытых образовательных организаций нет.

Об этом "КП-Саратов" сообщили в региональном министерстве образования.

Напомним, на основании предписаний территориальных органов Роспотребнадзора при выявлении заболеваний на самоизоляцию направляются сотрудники, дети и их родители.

Также если выявят ОРВИ и грипп в образовательных учреждениях, если в классе (группе) численность заболевших превышает 20%, то приостанавливаются занятия на срок не менее семи дней.

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