Житель Саратова украл средневековые шлемы и кольчуги после ссоры с приятелем

В Саратове у 42-летнего мужчины, занимающегося военно-историческими реконструкциями, украли средневековые шлемы и кольчуги. Инцидент произошел в поселке Солнечный.

Пропали средневековые восточно-европейские шлемы и кольчуги. Общая сумма ущерба составила 8 500 рублей. Правоохранители возбудили дело о краже.

Вскоре была установлена личность подозреваемого. Им оказался 34-летний ранее не судимый напарник заявителя, который после ссоры с ним украл вещи из арендуемого помещения. Атрибутику он сдал в комиссионный магазин, а деньги потратил на личные нужды. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.