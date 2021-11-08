Сроки действия QR-кодов о вакцинации восстанавливают. Сегодня, 8 ноября, Минцифры и Минздрав сделали официальное заявление.

По заявлению ведомств, сроки действия QR-кодов остаются прежними.

- Некоторые пользователи портала Госуслуг сегодня утром заметили, что срок действия QR-кодов изменился с 12 на 6 месяцев. Это произошло в связи с техническими работами, которые прошли на портале Госуслуг», - говорится в сообщении.

Сейчас портал работает нормально, QR-коды восстанавливаются.

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