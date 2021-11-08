Злостная нарушительница ПДД из Саратова пыталась спрятать машину от приставов в Самарской области

Фото УФССП по Саратовской области

Приставы Саратова обратились к коллегам из Самарской области. Чтобы отыскать и арестовать машину злостной нарушительницы ПДД. 46-летняя жительница Саратова вела себя на дорогах беспардонно – постоянно превышала скорость, не соблюдала требования разметки, ездила на запрещающий сигнал светофора. На нее было выписано более 400 штрафов на сумму более 700 тысяч рублей. Платить их она не собиралась.

В результате приставы объявили машину в розыск и отыскали Renault Logan нарушительницы в Самарской области.

Саратовскими приставами было направлено задание коллегам из соседнего региона. В результате самарские приставы и сотрудники ГИБДД, нашли автомобиль, арестовали его и отправили на спецстоянку.

Женщина – владелице авто стоит подумать – оплатить все штрафы самой или оставить автомобиль в счет погашения задолженности.

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