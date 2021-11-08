Жителя Балашовского района нашли через три дня после его гибели

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Вечером 7 ноября житель поселка городского типа Пинеровка Балашовского района наведался в дом, где временно проживал его 44-летний приятель. Он обнаружил его лежащим в комнате на полу без признаков жизни.

Как сообщили в региональном СУ СКР,

следователь и судебно-медицинский эксперт провели осмотр и зафиксировали ссадины на лице погибшего. По предварительным данным, его смерть наступила около трех дней назад.

Для установления точной причины его смерти назначено судебно-медицинское исследование.

Проводится доследственная проверка.

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