Жителя Балашовского района нашли через три дня после его гибели

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Фото: СУ СКР по Саратовской области
Вечером 7 ноября житель поселка городского типа Пинеровка Балашовского района наведался в дом, где временно проживал его 44-летний приятель. Он обнаружил его лежащим в комнате на полу без признаков жизни.
Как сообщили в региональном СУ СКР,
следователь и судебно-медицинский эксперт провели осмотр и зафиксировали ссадины на лице погибшего. По предварительным данным, его смерть наступила около трех дней назад.
Для установления точной причины его смерти назначено судебно-медицинское исследование.
Проводится доследственная проверка.
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