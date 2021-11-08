В Ленинском районе Саратова женщина пострадала в аварии

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 7 ноября, в Ленинском районе Саратова произошло ДТП, в котором пострадала женщина.

Авария случилась в 15:40 напротив дома № 1 по Сокурскому тракту. 38-летняя женщина на автомобиле Hyundai Creta столкнулась с Opel Astra, за рулем которого сидел 59-летний мужчина.

В результате ДТП 51-летняя пассажирка Opel Astra была госпитализирована в медицинское учреждение, о чем сообщает региональная автоинспекция.

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