В Саратовской области около трети семей могут позволить себе арендовать квартиру

Чуть более трети семей в Саратовской области на данный момент могут себе позволить арендовать квартиру. Сегодня, 8 ноября, РИА Новости опубликовали исследование аналитиков рынка.

График составлен из расчета на среднюю семью: с двумя взрослыми и двумя детьми. В Саратовской области 37,4 процента семей в 2021 году могут позволить себе арендовать двухкомнатную квартиру. Регион занимает по этому показателю 47 место из 85. Средний доход семьи, необходимый на аренду жилья и оплаты повседневных расходов, в регионе составляет 59,5 тысяч рублей в месяц.

В целом, по данным специалистов, доступность аренды жилья для семей с двумя детьми в России постепенно растет. В 2021 году 45 процентов из них могут снять типовую двухкомнатную квартиру. До пандемии таких было на 5 процентов меньше.

Лидерами по доступности аренды являются северные регионы, богатые полезными ископаемыми: Магаданская область, Ямало-ненецкий и Чукотский автономные округа.

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