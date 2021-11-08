Сегодня, 8 ноября, в Ленинском районе Саратова началось новое отключение воды, о чем сообщает ООО «КВС».

Авария произошла на городском водопроводе по адресу Мелиораторов, 20а. На время проведения работ отключили воду для абонентов улицы Мелиораторов, 21, 22, 23. Восстановить ее подачу коммунальщики планируют к 17:00.

Напомним, ранее мы сообщали об отключении воды по адресу проспект Строителей, 88.

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