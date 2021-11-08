В Ленинском районе поликлиника, три садика, две школы и десятки домов на день остались без отопления

Сегодня, 8 ноября, в десятках домов Ленинского района Саратова отключили отопление. Это связано с ремонтными работами на коммуникациях «Т Плюс».

Авария произошла на пересечении Тверской и Вишневой. Чинить трубы начали в 9 утра. С этого момента тепло перестали подавать в десятки домов на Вишневой, Вишневом и Деловом проездах, проспекте 50 Лет октября и ещё нескольких улицах. Также отключение коснулось школ №№76 и 94, детских садиков №№195, 46 и 95, а также поликлиники №16. С полным списком можно ознакомиться тут.

Вернуть отопление обещают к полуночи.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.