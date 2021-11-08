Женщина в Энгельсе погибла в столкновении машины с деревом

. Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Энгельсе утром 8 ноября женщина погибла в ДТП.

Авария произошла в 6.30 по адресу 1-й микрорайон ЗиУ у дома № 17.

По предварительным данным водитель Ford Transit не справился с управлением врезался в дерево.

В результате удара от полученных травм на месте аварии скончалась пассажирка авто. Водитель госпитализирован.

Данные погибшей и пострадавшего уточняются.

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