Женщина в Энгельсе погибла в столкновении машины с деревом

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Фото: ГИБДД по Саратовской области
В Энгельсе утром 8 ноября женщина погибла в ДТП.
Авария произошла в 6.30 по адресу 1-й микрорайон ЗиУ у дома № 17.
По предварительным данным водитель Ford Transit не справился с управлением врезался в дерево.
В результате удара от полученных травм на месте аварии скончалась пассажирка авто. Водитель госпитализирован.
Данные погибшей и пострадавшего уточняются.
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