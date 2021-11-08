Блогершу на BMW из Саратовской области трижды задерживали автоинспекторы

Фото из Instagram strela_069

За четыре дня сотрудники ГИБДД Балакова Саратовской области три раза задерживали местную блогершу. Несмотря на выписываемые штрафы, девушка не унывала и продолжала нарушать.

Как сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД, 19 октября был остановлен BMW X5 под управлением 29-летней девушка без водительских прав (их у неё никогда и не было). Жительницу Балакова оштрафовали на 15 тысяч рублей.

Во второй раз авто остановили 20 октября. На это раз за рулем оказался 28-летний молодой человек, собственница машины была пассажиром. Оказалось, что товарища инстаграм-блогерши лишили прав за пьяное вождение ещё 10 июля. Парню дали сутки административного ареста, девушку оштрафовали на 30 тысяч рублей, а авто отправили на штрафстоянку.

Но 22 октября в 14:45 ту же машину остановили вновь. На этот раз за нарушение правил пользования внешними световыми сигналами. За рулем была 25-летняя девушка, а хозяйка BMW была на пассажирском месте.

Девушка погасила все штрафы и обсмеяла их, по её мнению, небольшие суммы.

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