В Саратовской области становится все теплее

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 8 ноября.

В области облачно с прояснениями. Во второй половине дня местами дожди. Ветер веет с Юга со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, порывы – до 15-18 м/с. Термометры в течение дня покажут от 6 до 11 градусов выше нуля.

Ночью ветер сменит направление на юго-западное и усилится до 7-12 метров в секунду. Температура воздуха будет изменяться в диапазоне от 2 до 7 градусов выше нуля, при прояснении – до -3°С.

В Саратове сейчас +4°С. К 10 утра воздух прогреется до +7°С. Днём температура поднимется до +10°С, а ночью опустится до +8°С. Ветер юго-западный – 2-6 метров в секунду, редкие порывы – до 11 м/с. Пасмурно.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.