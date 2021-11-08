В Марксе квартирант до смерти забил хозяйку из-за еды

Мужчина признал вину и был отправлен под арест Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Марксе Саратовской области суд отправил под арест 36-летний местный житель.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, его обвиняют в умышленном причинении тяжких травм 52-летней женщине, от которых та умерла.

По версии следствия, мужчина снимал у будущей жертвы квартиру на улице Комсомольская. Около восьми вечера 16 июля, вернувшись домой, он обнаружил пропажу продуктов и обвинил в этом хозяйку. В ответ на ее отрицание, он принялся бить женщину по лицу и телу кулаками.

Выместив гнев, мужчина лег спать у себя в комнате, а утром увидел, что пострадавшая умерла. Прихватив свои вещи, квартирант сбежал с места преступления, заперев труп в квартире. Тело было найдено 19 июля.

Свою вину мужчина признал и раскаялся.

Причиной конфликта стали продукты питания Фото: СУ СКР по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.