Лесничий нашел кусок черепа на берегу Хопра

Человеческие останки найдены на берегу реки Хопер Фото: СУ СКР по Саратовской области

В лесу около села Инясево Романовского района Саратовской области были найдены кости человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Предварительно установлено, что фрагмент черепа — кость темени — обнаружил местный лесничий, который 6 ноября обходил подведомственную территорию вдоль берега реки Хопер.

Лесничий сообщил о находке в полицию.. проверяется список лиц, пропавших без вести, устанавливается личность погибшего.

Фрагмент черепа обнаружил лесничий Фото: СУ СКР по Саратовской области

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