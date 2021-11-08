Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия8 ноября 2021 5:31

Лесничий нашел кусок черепа на берегу Хопра

Устанавливается личность погибшего
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Человеческие останки найдены на берегу реки Хопер

Человеческие останки найдены на берегу реки Хопер

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В лесу около села Инясево Романовского района Саратовской области были найдены кости человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Предварительно установлено, что фрагмент черепа — кость темени — обнаружил местный лесничий, который 6 ноября обходил подведомственную территорию вдоль берега реки Хопер.

Лесничий сообщил о находке в полицию.. проверяется список лиц, пропавших без вести, устанавливается личность погибшего.

Фрагмент черепа обнаружил лесничий

Фрагмент черепа обнаружил лесничий

Фото: СУ СКР по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.