В Саратовской области не продлили нерабочие дни. Об отсутствии на данный момент каких-либо документов на этот счет «КП-Саратов» сообщили в пресс-службах губернатора Валерия Радаева и председателя регионального правительства Романа Бусаргина. Напомним, ограничения ввели 27 октября из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Так, с завтрашнего дня, 8 ноября, в регионе открывают большую часть магазинов и заведений, но будут действовать некоторые ограничения – например, для посещения большей части вновь открывающихся мест потребуется QR-код. Подробнее об этом читайте тут.

Помимо этого, также в Саратове заканчиваются каникулы в школах и открываются детские сады (до этого работали только дежурные группы).

Напомним, нерабочие дни продлятся до конца ноября для непривитых граждан старше 60-ти лет и до 15 ноября для беременных.

Тем не менее, за прошедшее время заболеваемость коронавирусом в регионе не то чтобы не снизилась, но и продолжала ежедневно обновлять рекорд.

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