В Кировском районе из-за тройного ДТП на путях стоят трамваи

Стоят трамваи
Фото: Наталия Калинина
Сегодня, 7 ноября, в Кировском районе Саратова произошло тройное ДТП. На месте побывал корреспондент «Комсомолки».
Около часа назад на Танкистов, неподалеку от пересечения с Навашина, столкнулись три авто, в том числе KIA и Hyundai.
Машины встали на трамвайных путях. Прервалось движение 11-го маршрута в сторону центра.
Участники аварии ждут сотрудников ГИБДД.
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