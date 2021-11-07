В Кировском районе из-за тройного ДТП на путях стоят трамваи

Стоят трамваи Фото: Наталия Калинина

Сегодня, 7 ноября, в Кировском районе Саратова произошло тройное ДТП. На месте побывал корреспондент «Комсомолки».

Около часа назад на Танкистов, неподалеку от пересечения с Навашина, столкнулись три авто, в том числе KIA и Hyundai.

Машины встали на трамвайных путях. Прервалось движение 11-го маршрута в сторону центра.

Участники аварии ждут сотрудников ГИБДД.

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