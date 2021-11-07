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Происшествия7 ноября 2021 19:45

В ДТП в Пугачевском районе Саратовской области пострадали четыре человека

Водитель в больнице
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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За рулем была 48-летняя женщина

За рулем была 48-летняя женщина

Фото: ГИБДД по Саратовской области

Сегодня, 7 ноября, в Пугачевском районе Саратовской области в ДТП пострадали четыре человека. Об этом рассказали в пресс-службе региональной ГИБДД.

По предварительным данным, в 14:50 на 12-м километре автодороги между Пугачевом и Перелюбом 48-летняя водитель Renault Logan не справилась с управлением и перевернулась в кювет.

Женщину пришлось госпитализировать. Также пострадавших троих пассажиров, двух женщин 66-ти и 70-ти лет и 17-летнего парня, отпустили домой.

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